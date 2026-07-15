Лідер однієї з коаліційних партій Чехії призупинив повноваження після ДТП у центрі Праги

Почесний лідер популістської чеської партії "Автомобілісти за себе" Філіп Турек призупинив повноваження як уповноважений уряду після ДТП з медичним авто у центрі Праги.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Турек ввечері у вівторок заявив, що на час розслідування ДТП з медичним авто за його участю призупиняє повноваження на посаді урядового уповноваженого з питань Green Deal.

"Доки поліція не визначить, чия провина, я не буду працювати як агент уряду – і діятиму згідно з результатами розслідування… Якщо мене визнають винним в аварії, я залишу посаду", – оголосив політик у своїх соцмережах.

Він також зазначив, що перехрестя, де сталася ДТП – "найнебезпечніше у Празі й Чехії", та що він виїздив туди на зелений сигнал світлофора.

Перед цим його закликав до відставки прем’єр Андрей Бабіш.

Офіційний лідер "Автомобілістів", очільник МЗС Петр Мацінка назвав рішення Турека "дорослим підходом" та закликав почекати висновків розслідування.

У вівторок з'явилися нові кадри дорожньо-транспортної пригоди за участю Філіпа Турека. З них видно, що урядовий уповноважений з питань Green Deal ("Зеленого курсу") на швидкості виїхав на правий поворот на перехресті та врізався в медичний автомобіль, що їхав з проблисковими маячками; він у результаті перекинувся.