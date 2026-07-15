ЗМІ: Німеччина не братиме участь у перших навчаннях військ "коаліції рішучих"

Німеччина не братиме участі в перших військових навчаннях "коаліції рішучих", які мають відбутись на території Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству dpa розповіли джерела в німецькому уряді.

За словами джерел, "невеликі штабні навчання" відбудуться без участі Німеччини.

Коаліція, до якої входять близько 35 країн, що підтримують Київ, на зустрічі в Парижі в понеділок домовилася про проведення перших навчань багатонаціональних сил з підтримки України.

Вони створюються для підтримки України в разі укладення перемир’я з Росією.

Перші маневри мають відбутися в Польщі. Мета полягає в тому, щоб підготуватися до "конкретних гарантій безпеки для України, а також для всього регіону", заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Штабні навчання насамперед передбачають відпрацювання командним складом процесів ухвалення рішень або переміщення військ, як правило, без виведення військової техніки чи солдатів на поле.

Як повідомлялося, 13 липня у Парижі до зустрічі "коаліції рішучих" доєдналися 40 учасників, зокрема була присутня й Молдова. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції рішучих" погодилися провести наступну зустріч в Україні.

Того ж дня десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.