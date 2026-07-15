До Києва прибула президентка Єврокомісії
Новини — Середа, 15 липня 2026, 09:04 —
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, прибула з візитом до України.
Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн зазначила, що це її 11 візит до української столиці з початку російського повномасштабного вторгнення.
"Це особливий момент. Україна набрала потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється на краще", – підкреслила голова ЄК.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
У Києві вона має намір оголосили про нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС, щоб забезпечити можливість виробляти більше і швидше.
"Ми також обговоримо питання щодо вступу та підготовки до майбутньої зими", – додала фон дер Ляєн.
Як повідомляла "Європейська правда", фон дер Ляєн перебувала в Парижі, де 14 липня відбуваються урочистості на честь національного свята Франції, а 13 липня – засідання "коаліції рішучих" та установча зустріч "антибалістичної коаліції" за участі України.