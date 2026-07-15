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До Києва прибула президентка Єврокомісії

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Новини — Середа, 15 липня 2026, 09:04 — Ірина Кутєлєва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, прибула з візитом до України.

Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що це її 11 візит до української столиці з початку російського повномасштабного вторгнення.

"Це особливий момент. Україна набрала потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється на краще", – підкреслила голова ЄК.

У Києві вона має намір оголосили про нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС, щоб забезпечити можливість виробляти більше і швидше.

"Ми також обговоримо питання щодо вступу та підготовки до майбутньої зими", – додала фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", фон дер Ляєн перебувала в Парижі, де 14 липня відбуваються урочистості на честь національного свята Франції, а 13 липня – засідання "коаліції рішучих" та установча зустріч "антибалістичної коаліції" за участі України.

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Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія
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