До Києва прибула президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, прибула з візитом до України.

Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що це її 11 візит до української столиці з початку російського повномасштабного вторгнення.

"Це особливий момент. Україна набрала потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється на краще", – підкреслила голова ЄК.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

У Києві вона має намір оголосили про нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС, щоб забезпечити можливість виробляти більше і швидше.

"Ми також обговоримо питання щодо вступу та підготовки до майбутньої зими", – додала фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", фон дер Ляєн перебувала в Парижі, де 14 липня відбуваються урочистості на честь національного свята Франції, а 13 липня – засідання "коаліції рішучих" та установча зустріч "антибалістичної коаліції" за участі України.