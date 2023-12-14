ЕСПЧ вынес критическое решение в отношении Польши по делу об аборте

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что тот факт, что решение польского суда заставило женщину выехать за границу, чтобы сделать аборт из-за аномалии плода, нарушает ее право на частную и семейную жизнь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении суда.

Иск в ЕСПЧ подала женщина, которая забеременела в 2020 году, и у плода был диагностирован синдром Дауна.

Запланированный аборт в больнице был отменен, когда решение Конституционного суда о запрете прерывания беременности с пороками развития плода вступило в силу. Не имея возможности прервать беременность в Польше, она в конце концов была вынуждена выехать на процедуру за границу.

"Такое вмешательство в ее права... создало ситуацию, которая лишила ее надлежащих гарантий против произвола", – постановил ЕСПЧ.

Суд также установил, что вмешательство в права заявительницы не было законным, поскольку оно не исходило от органа, совместимого с требованиями верховенства права, поскольку в состав Конституционного суда входят судьи, которые были назначены по процедуре, запятнанной серьезными нарушениями.

Одновременно ЕСПЧ признал неприемлемым дело по иску 927 женщин детородного возраста, которые утверждали, что они являются потенциальными жертвами нарушения их прав, поскольку закон заставляет их продолжать беременность даже в случае патологии плода.

Суд установил, что они не смогли предоставить доказательств того, что законодательные поправки непосредственно повлияли на них.

Наряду с Мальтой антиабортное законодательство Польши является одним из самых ограничительных в Европе. Беременность может быть прервана только в случае угрозы жизни или здоровью матери или в случае изнасилования, а количество абортов сократилось до 161 в 2022 году с более 1 000 в 2020 году.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что до конца года его власть подготовит и согласует законопроект о закреплении права на аборт во французской конституции.

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