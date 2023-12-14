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ЕС снова отложил начало переговоров о членстве с Боснией и Герцеговиной

Четверг, 14 декабря 2023, 20:12

Лидеры Европейского Союза в четверг решили не начинать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, ссылаясь на ее недостаточное соответствие критериям членства.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

В соцсети Twitter (X) Мишель написал, что ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, "как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".

Он добавил, что Европейский совет просит Еврокомиссию до марта 2024 года подготовить отчет "с целью принятия такого решения".

Напомним, Еврокомиссия в ноябре рекомендовала открытие переговоров о вступлении с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут достаточный уровень соответствия критериям членства.

Исполнительный орган ЕС тогда отметил прогресс в борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег, терроризмом в БиГ, но выразил обеспокоенность рядом антиконституционных законов, принятых представителями энтитета Республики Сербской.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском Союзе в 2016 году.

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