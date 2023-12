ЕС снова отложил начало переговоров о членстве с Боснией и Герцеговиной

Лидеры Европейского Союза в четверг решили не начинать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, ссылаясь на ее недостаточное соответствие критериям членства.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

В соцсети Twitter (X) Мишель написал, что ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, "как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".

Он добавил, что Европейский совет просит Еврокомиссию до марта 2024 года подготовить отчет "с целью принятия такого решения".

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…