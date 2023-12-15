Рютте верит, что решение для финансирования Украины будет в начале года

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте верит, что страны ЕС в начале 2024 года согласуют многолетний пакет финансовой поддержки для Украины, который на этот раз заблокировал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Рютте сказал, что "верит в прорыв в переговорах" по программе финансовой поддержки Украины в начале 2024 года.

"У нас все еще есть время. За эти несколько недель у Украины не закончатся деньги", – отметил он.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, как известно, на декабрьском саммите лидеров не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите в январе, который будет посвящен этому вопросу.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Украину видеть позитивный сигнал в голосовании, несмотря на позицию Венгрии, потому что все остальные страны готовы поддержать решение.

Мишель отказался уточнять, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана, что возможно в финансовых вопросах, но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине.

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