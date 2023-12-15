Прокуратура Польщі розслідує смерть українки після пологів

Окружна прокуратура польського міста Острув Великопольський розслідує смерть 28-річної українки, яка померла в лікарні після кесаревого розтину.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Окружної прокуратури в Острові Великопольському Мацей Мелер, пише "Європейська правда".

За даними місцевих ЗМІ, українку 1995 року народження на 33-му тижні вагітності до лікарні міста Кротишин 11 грудня привіз чоловік. Її стан погіршувався, тому лікарі вирішили провести кесарів розтин.

Новонародженого хлопчика медикам вдалось врятувати, пізніше його перевезли до лікарні в Острові Великопольському у стані середньої тяжкості. Його мати ж померла 13 грудня невдовзі після пологів.

"Завданням прокуратури є з’ясування, якими були причини цієї трагічної події", – повідомив Мелер у коментарі "Укрінформу".

Він додав, що прокуратура вирішила затребувати документи справи з різних відділів лікарні, допитати свідків і провести судово-медичну експертизу, а також створити групу експертів, які вивчатимуть лікарську документацію на предмет правильності дій лікарів.

У Польщі в останні роки діє жорстке законодавство проти абортів, яке практично повністю їх забороняє. Обмеження критикують через те, що лікарі інколи відмовляються переривати вагітність навіть у разі загрози здоров'ю матері чи дитини, побоюючись покарання.

Нещодавно Європейський суд з прав людини розкритикував антиабортне законодавство Польщі у справі жінки, яка мала аномалію плоду й була змушена виїхати за кордон, щоб перервати вагітність.

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