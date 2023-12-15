Прокуратура Польши расследует смерть украинки после родов

Окружная прокуратура польского города Острув Великопольский расследует смерть 28-летней украинки, которая умерла в больнице после кесарева сечения.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Окружной прокуратуры в Острове Великопольском Мацей Мелер, пишет "Европейская правда".

По данным местных СМИ, украинку 1995 года рождения на 33-ей неделе беременности в больницу города Кротишин 11 декабря привез муж. Ее состояние ухудшалось, поэтому врачи решили провести кесарево сечение.

Новорожденного мальчика медикам удалось спасти, позже его перевезли в больницу в Острове Великопольском в состоянии средней тяжести. Его мать же умерла 13 декабря вскоре после родов.

"Задачей прокуратуры является выяснение, какими были причины этого трагического события", – сообщил Мелер в комментарии "Укринформу".

Он добавил, что прокуратура решила затребовать документы дела из разных отделов больницы, допросить свидетелей и провести судебно-медицинскую экспертизу, а также создать группу экспертов, которые будут изучать врачебную документацию на предмет правильности действий врачей.

В Польше в последние годы действует жесткое законодательство против абортов, которое практически полностью их запрещает. Ограничения критикуют из-за того, что врачи иногда отказываются прерывать беременность даже в случае угрозы здоровью матери или ребенка, опасаясь наказания.

Недавно Европейский суд по правам человека раскритиковал антиабортное законодательство Польши по делу женщины, которая имела аномалию плода и была вынуждена выехать за границу, чтобы прервать беременность.

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