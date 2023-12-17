КНДР запустила у море балістичну ракету малої дальності
Північна Корея 17 грудня запустила у Японське море одну балістичну ракету малої дальності.
Про це повідомляє Yonhap, пише "Європейська правда".
Після перших звісток про пуски були припущення, що це міжконтинентальна балістична ракета, оскільки у Сеулі прогнозували такий пуск протягом цього місяця.
Згодом Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що це була балістична ракета малої дальності. Пуск відбувся з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом.
Ракета подолала близько 570 км і впала у море.
Пуск співпав з датою смерті попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра.
Перед цим останній раз КНДР запускала балістичну ракету 22 листопада, у Сеулі вважають цей пуск невдалим.
Також у листопаді Пхеньян успішно вивів на орбіту військовий супутник-шпигун – імовірно, за допомогою Росії.