Укр Рус Eng

КНДР запустила у море балістичну ракету малої дальності

Неділя, 17 грудня 2023, 19:25

Північна Корея 17 грудня запустила у Японське море одну балістичну ракету малої дальності.

Про це повідомляє Yonhap, пише "Європейська правда".

Після перших звісток про пуски були припущення, що це міжконтинентальна балістична ракета, оскільки у Сеулі прогнозували такий пуск протягом цього місяця.

Згодом Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що це була балістична ракета малої дальності. Пуск відбувся з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом. 

Ракета подолала близько 570 км і впала у море.

Пуск співпав з датою смерті попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра. 

Перед цим останній раз КНДР запускала балістичну ракету 22 листопада, у Сеулі вважають цей пуск невдалим. 

Також у листопаді Пхеньян успішно вивів на орбіту військовий супутник-шпигун – імовірно, за допомогою Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
КНДР