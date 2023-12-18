Северная Корея провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея в понедельник запустила ракету класса МБР с дальностью полета, способной достичь любой точки Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По словам парламентского вице-министра обороны Японии Шинго Мияке, ракета МБР может преодолеть более 15 000 км, что означает, что она может достичь любой точки Японии и материковой части Соединенных Штатов.

На прошлой неделе Южная Корея предупредила, что КНДР, возможно, готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле заявил, что в понедельник ракета была запущена из района вблизи столицы Пхеньяна в направлении моря у восточного побережья Северной Кореи и пролетела около 1 000 км.

Министерство обороны Японии сообщило, что полет длился 73 минуты, что немного меньше, чем 74 минуты полета МБР, запущенной Северной Кореей в июле. По сообщению Японии, ракета достигла максимальной высоты более 6 000 км и упала в море к западу от Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Согласно экспертному анализу предыдущих испытаний северокорейских ракет дальнего радиуса действия, ракета, выпущенная по высокой траектории с таким апогеем, вероятно, способна достичь 15 000 км по обычной траектории.

Такие запуски подчеркивают усилия Северной Кореи, направленные на пополнение своего арсенала оружием большей дальности, которое потенциально может достичь материковой части Соединенных Штатов.

Новейшие северокорейские твердотопливные МБР Хвасон-18 были запущены из-под Пхеньяна, с травяного поля, которое, по мнению аналитиков, вероятно, укреплено бетоном для тяжелой ракеты-носителя.

Запуск ракеты в понедельник состоялся после того, как в воскресенье вечером Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности, которая пролетела около 570 км и упала в океан.

После этого запуска Северная Корея выступила с горячим заявлением, в котором осудила Соединенные Штаты за организацию того, что она назвала "прообразом ядерной войны", в том числе за прибытие атомной подводной лодки в Южную Корею в воскресенье.

В пятницу, после встречи высокопоставленных чиновников США и Южной Кореи на высшем уровне, посвященной использованию американского стратегического военного оружия для сдерживания военной угрозы со стороны Северной Кореи, Вашингтон предупредил, что любая ядерная атака приведет к концу режима.

Южная Корея осудила последние ракетные запуски как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих использование технологии баллистических ракет, что Пхеньян отвергает как нарушение своего права на самооборону.

Государственный департамент США также осудил запуск и призвал Пхеньян вернуться к дипломатии и диалогу.

В ноябре Пхеньян успешно вывел на орбиту военный спутник-шпион – предположительно, с помощью России. Соединенные Штаты и ЕС осудили этот шаг.