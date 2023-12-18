Politico: ЄС ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії у понеділок 

ЄС планує схвалити 12-й пакет санкцій проти Росії вже у понеділок, 18 грудня.

Про це стало відомо виданню Politico від неназваного європейського дипломата, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного з дипломатів, сьогодні відбудеться коротка письмова процедура ухвалення санкцій, і на сьогодні ж запланована офіційна публікація нового пакета обмежень.

Це відбудеться після того, як Австрія зняла свої застереження щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії, коли Україна виключила австрійський банк Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни.

Національне агентство України з питань запобігання корупції вилучило Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни на своєму сайті. Ця домовленість була частиною компромісу з Віднем.

У рішенні саміту ЄС, опублікованому 14 грудня, містилась фраза про те, що ЄС "вітає ухвалення" 12-го пакета санкцій проти Росії.

Але пізніше стало відомо, що юридичної домовленості ще не було досягнуто, і її блокувала Австрія через оголошення Raiffeisen міжнародним спонсором війни.

Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.