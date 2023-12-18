Politico: ЕС примет 12-й пакет санкций против России в понедельник

ЕС планирует принять 12-й пакет санкций против России уже в понедельник, 18 декабря.

Об этом стало известно изданию Politico от неназванного европейского дипломата, сообщает "Европейская правда".

По словам одного из дипломатов, сегодня состоится короткая письменная процедура принятия санкций, и на сегодня же запланирована официальная публикация нового пакета ограничений.

Это произойдет после того, как Австрия сняла свои замечания к 12-му пакету санкций ЕС против России, когда Украина исключила австрийский банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны.

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции изъяло Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны на своем сайте. Эта договоренность была частью компромисса с Веной.

В решении саммита ЕС, опубликованном 14 декабря, содержалась фраза о том, что ЕС "приветствует принятие" 12-го пакета санкций против России.

Но позже стало известно, что юридическая договоренность еще не была достигнута, и ее блокировала Австрия из-за объявления Raiffeisen международным спонсором войны.

Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, по которому российские бизнесы проводят операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами.