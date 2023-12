Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства

Єврокомісія почала офіційні процедури, щоб з’ясувати, чи порушує платформа Twitter (X) низку положень Акту про цифрові послуги ЄС, що набув чинності з осені 2023 року.

Про це йдеться в оголошенні Єврокомісії від 18 грудня, пише "Європейська правда".

Twitter (X) підозрюють у порушенні положень, пов’язаних з управлінням ризиками, модерацією контенту, незрозумілістю алгоритмів, прозорістю реклами і доступу до даних для дослідників.

