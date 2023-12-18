Еврокомиссия начала официальные процедуры, чтобы выяснить, нарушает ли платформа Twitter (X) ряд положений Акта о цифровых услугах ЕС, вступившего в силу с осени 2023 года.

Об этом говорится в объявлении Еврокомиссии от 18 декабря, пишет "Европейская правда".

Twitter (X) подозревают в нарушении положений, связанных с управлением рисками, модерацией контента, непонятностью алгоритмов, прозрачностью рекламы и доступа к данным для исследователей.

На основе предварительного расследования и информации, которую компания подала в течение осени на запрос Еврокомиссии, ЕК решила начинать официальное расследование.

В фокусе внимания будут:

- соблюдение положений Акта о цифровых услугах по недопущению распространения незаконного контента в странах ЕС, в контексте оценки рисков и примененных предохранителей;

- эффективность мер, которые компания применяет для борьбы с дезинформацией, в частности так называемых 'Community Notes', и смежных мер, которые должны уменьшить риски для избирательных процессов;

- прозрачность политики платформы, в частности с точки зрения доступности данных для исследователей;

- подозрения в обманчивом дизайне интерфейса в связи с "синими галочками".



Потенциально компанию могут признать в нарушении восьми статей Акта о цифровых услугах.

Это первое подобное расследование Еврокомиссии в связи с новым законодательством.

На следующих этапах возможно введение временных мер или решение о несоответствии законодательству. Также ЕК может принять обязательство платформы исправить какую-то из имеющихся проблем.

Напомним, ранее появились сообщения, что Илон Маск допускает блокировку сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контента с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.