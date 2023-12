Еврокомиссия начала официальные процедуры, чтобы выяснить, нарушает ли платформа Twitter (X) ряд положений Акта о цифровых услугах ЕС, вступившего в силу с осени 2023 года.

Об этом говорится в объявлении Еврокомиссии от 18 декабря, пишет "Европейская правда".

Twitter (X) подозревают в нарушении положений, связанных с управлением рисками, модерацией контента, непонятностью алгоритмов, прозрачностью рекламы и доступа к данным для исследователей.

Today we open formal infringement proceedings against @X :



⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation



⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations



⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k