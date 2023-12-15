МЗС: Рішення ЄС про 50 млрд євро для України принципово ухвалене

Міністерство закордонних справ України заявило про досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у заяві відомства.

В МЗС заявили, що принципове рішення щодо 50 млрд євро є "чітким сигналом, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться".

"Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", – зазначили у відомстві.

В МЗС уточнили, що 50 млрд євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Також в МЗС привітали погодження 12-го пакета санкцій ЄС на саміті і зобов’язання Євросоюзу та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та Місію військової допомоги, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

"Закликаємо ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру. Підтримуємо пропозицію Європейської Ради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України", – йдеться у заяві.

Зазначимо, президент Європейської ради Шарль Мішель по завершенню переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі, заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало би середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт у січні, присвячений цьому питанню.

Мішель закликав Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні попри позицію Угорщини, адже решта 26 країн, за його словами, готові підтримати рішення.

Лідери ЄС вірять, що їм все ж вдасться погодити програму фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро включно з голосом Угорщини і це може статися у січні 2024 року.