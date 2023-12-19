На кордоні з Польщею у чергах чекають понад 3300 вантажівок

Через блокаду польськими перевізниками кордону на вʼїзд в Україну очікують понад 3300 вантажівок.

Як пише "Європейська правда", про це Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За інформацією польських прикордонників у чергах стоять понад 3300 вантажівок: Шегині – 1000, Рава-Руська – 350, Краківець – 550, Ягодин – 1400 вантажних транспортних засобів", – заявив він.

За його словами, в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною очікує проїзду 565 вантажівок. Демченко нагадав, що тимчасово припинилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України.

Водночас на ранок вівторка в еЧерзі на виїзд з України було зареєстровано 770 вантажівок. На напрямку пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною в бік України очікувало проїзду 220 вантажівок. В Румунії в бік України очікувало проїзду 950 вантажівок на напрямку пункту пропуску "Порубне".

Раніше міністр інфраструктури в уряді Дональда Туска Даріуш Климчак звинуватив попередню владу в бездіяльності через блокаду перевізниками кордону з Україною й заявив, що її буде дуже важко розв’язати.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як минулого тижня її заборонила місцева влада.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.