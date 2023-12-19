На границе с Польшей в очередях ждут более 3300 грузовиков

Из-за блокады польскими перевозчиками границы на въезд в Украину ожидают более 3300 грузовиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом Укринформу сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По информации польских пограничников в очередях стоят более 3300 грузовиков: Шегини – 1000, Рава-Русская – 350, Краковец – 550, Ягодин – 1400 грузовых транспортных средств", – заявил он.

По его словам, в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород" на границе со Словакией ожидает проезда 565 грузовиков. Демченко напомнил, что временно прекратилось блокирование движения грузовых транспортных средств, следующих из Украины.

В то же время на утро вторника в еЧерге на выезд из Украины было зарегистрировано 770 грузовиков. На направлении пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией в сторону Украины ожидало проезда 220 грузовиков. В Румынии в сторону Украины ожидало проезда 950 грузовиков на направлении пункта пропуска "Порубное".

Ранее министр инфраструктуры в правительстве Дональда Туска Дариуш Климчак обвинил предыдущую власть в бездействии из-за блокады перевозчиками границы с Украиной и заявил, что ее будет очень трудно решить.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как на прошлой неделе ее запретили местные власти.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов за исключением гуманитарной помощи и снабжения для украинских военных.

Тем временем в Медыке с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.