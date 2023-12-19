Зеленський розповів про те, як Україна "втрачала політичні відносини" з минулим урядом Польщі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував проблеми у відносинах між Києвом і Варшавою на тлі блокування кордону цього року з боку польських фермерів та перевізників.

Про це Зеленський сказав на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Подякувавши Польщі та її народу за допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення, глава держави заявив по те, що у нього були міцні стосунки з попереднім урядом у Варшаві, але після чого розпочалася блокада кордону.

"Зрозумійте, це не бізнес під час війни. Блокада наших кордонів... Це було виживання. В нас не було тоді вільного коридору (для експорту зерна). Що нам залишається, якщо у нас немає моря?", – задався риторичним питанням Зеленський.

"Коли сказали про те, що потрібен компроміс, я сказав: "А в чому компроміс? Ми готові!". Компроміс не всім нам вижити? Не вивезти це зерно? Ми сказали, що не будемо продавати це зерно, але дайте його вивезти!", – додав президент.

За словами глави держави, українці почали захищати поляків навіть тоді, коли щодо експорту зерна в нього почався конфлікт з керівництвом Польщі.

"Блокада була з квітня по вересень. Це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів... Ми почали втрачати політичні відносини. Я вдячний польському народу, але зрозумійте мене – я не тряпка якась! Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Я просто сказав дозволити нам вивезти (зерно), і нам не дали вивезти. І це було неправильно", – наголосив Зеленський.

"Все знали, що це була політика урядовців, які програли (вибори). І я говорив тоді керівництву Польщі: "Ви програєте". Наші люди не можуть страждати – це не про гроші", – додав глава держави.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.

Нагадаємо, зараз триває блокада польських перевізників, яка почалася 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як минулого тижня її заборонила місцева влада.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.