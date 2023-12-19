Зеленский рассказал о том, как Украина "теряла политические отношения" с прошлым правительством Польши

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проблемы в отношениях между Киевом и Варшавой на фоне блокирования границы в этом году со стороны польских фермеров и перевозчиков.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Поблагодарив Польшу и ее народ за помощь Украине от начала полномасштабного вторжения, глава государства заявил о том, что у него были крепкие отношения с предыдущим правительством в Варшаве, но после чего началась блокада границы.

"Поймите, это не бизнес во время войны. Блокада наших границ... Это было выживание. У нас не было тогда свободного коридора (для экспорта зерна). Что нам остается, если у нас нет моря?", – задался риторическим вопросом Зеленский.

"Когда сказали о том, что нужен компромисс, я сказал: "А в чем компромисс? Мы готовы!". Компромисс не всем нам выжить? Не вывезти это зерно? Мы сказали, что не будем продавать это зерно, но дайте его вывезти!", – добавил президент.

По словам главы государства, украинцы начали защищать поляков даже тогда, когда по экспорту зерна у него начался конфликт с руководством Польши.

"Блокада была с апреля по сентябрь. Это было очень сложно. Мы потеряли сотни миллионов долларов... Мы начали терять политические отношения. Я благодарен польскому народу, но поймите меня – я не тряпка какая-то! Я защищаю интересы своего государства во время войны. Я просто сказал разрешить нам вывезти (зерно), и нам не дали вывезти. И это было неправильно", – подчеркнул Зеленский.

"Все знали, что это была политика чиновников, которые проиграли (выборы). И я говорил тогда руководству Польши: "Вы проигрываете". Наши люди не могут страдать – это не про деньги", – добавил глава государства.

Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт.

Напомним, сейчас продолжается блокада польских перевозчиков, которая началась 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как на прошлой неделе ее запретили местные власти.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.