Через аварію вантажного поїзда у Польщі затримуються два українські потяги

Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по станції "Медика" призупинено орієнтовно на дві години – це означає затримку щонайменше двох українських поїздів.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За даними "Укрзалізниці", аварія порушила рух потягів, що прямують за маршрутами "Запоріжжя – Перемишль" (потяг 31) та "Перемишль – Харків" (потяг 74).

В "Укрзалізниці" повідомили, що тримають зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху.

Пасажирів харківського поїзда попросили інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку "Укрзалізниці" щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.

Нагадаємо, раніше у грудні "Укрзалізниця" відзвітувала про успішне прибуття до кінцевого пункту першого прямого рейсу з Чопа до Відня.

А 15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.