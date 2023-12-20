Из-за аварии грузового поезда в Польше задерживаются два украинских поезда

Из-за схода с рельсов грузового поезда в Польше движение поездов по станции "Медыка" приостановлено ориентировочно на два часа – это означает задержку как минимум двух украинских поездов.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По данным "Укрзалізниці", авария нарушила движение поездов, следующих по маршрутам "Запорожье – Перемышль" (поезд 31) и "Перемышль – Харьков" (поезд 74).

В "Укрзалізниці" сообщили, что держат связь с польскими коллегами по скорейшему восстановлению движения.

Пассажиров харьковского поезда попросили информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку "Укрзалізниці" о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины.

Напомним, ранее в декабре "Укрзалізниця" отчиталась об успешном прибытии в конечный пункт первого прямого рейса из Чопа в Вену.

А 15 октября "Укрзалізниця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.