Дублін судитиметься з Лондоном через можливу амністію фігурантів війни в Північній Ірландії

Уряд Ірландії має намір подати позов проти Великої Британії відповідно до Європейської конвенції з прав людини через закон, який фактично уможливлює позбавлення покарання причетних до злочинів під час громадянської війни в Північній Ірландії 1968-1998 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У вересні 2023 року у Британії набув чинності закон "про спадщину Лихоліття в Північній Ірландії", який дозволяє надати імунітет від кримінального переслідування учасникам тих подій, що співпрацюватимуть із новоствореною урядовою комісією з питань примирення (ICRIR).

Британська сторона пояснювала, що цей крок дозволить уникнути необґрунтованих судів над військовими, які брали участь у подіях 1960-90-х років у Північній Ірландії.

Але в Ірландії вважають, що закон потенційно суперечить Страстноп’ятничній угоді, яка поклала край Лихоліттю й передбачає дотримання рішень Європейського суду з прав людини, пов’язаних зі злочинами того періоду.

Серед іншого, ЄСПЛ раніше визнав амністію несумісною із зобов'язанням країни-учасниці Європейської конвенції про права людини мати можливість розслідувати випадки неприродної смерті і звинувачення в тортурах.

Міністр закордонних справ Ірландії Міхол Мартін підтвердив, що міждержавний спір із Великою Британією стосується саме цього положення Страстноп’ятничної угоди, нагадавши, що раніше до британського закону висловили застереження Рада Європи та ООН.

"Найголовніше, що проти цього законодавства виступає населення Північної Ірландії, особливо жертви та сім'ї, на яких цей закон матиме безпосередній вплив", – підкреслив він.

Урядове Управління Британії у справах Північної Ірландії раніше стверджувало, що закон відповідає Європейській конвенції з прав людини, посилаючись на те, що застосування амністії "може сприяти досягненню мети примирення".

У Північній Ірландії протягом 1960-90-х років тривало протистояння на релігійному ґрунті між католиками, які виступали за возз’єднання з Ірландією, і протестантами-прихильниками перебування у складі Сполученого Королівства. Конфлікт, який завершився в 1998 році підписанням так званої Страстноп’ятничної угоди, призвів до загибелі понад 3500 людей.