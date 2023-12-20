Дублин будет судиться с Лондоном из-за возможной амнистии фигурантов войны в Северной Ирландии

Правительство Ирландии намерено подать иск против Великобритании в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека из-за закона, который фактически делает возможным лишение наказания причастных к преступлениям во время гражданской войны в Северной Ирландии 1968-1998 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В сентябре 2023 года в Британии вступил в силу закон "о наследии Лихолетья в Северной Ирландии", который позволяет предоставить иммунитет от уголовного преследования участникам тех событий, которые будут сотрудничать с новосозданной правительственной комиссией по вопросам примирения (ICRIR).

Британская сторона объясняла, что этот шаг позволит избежать необоснованных судов над военными, участвовавшими в событиях 1960-90-х годов в Северной Ирландии.

Но в Ирландии считают, что закон потенциально противоречит Страстнопятничному соглашению, которое положило конец Лихолетью и предусматривает соблюдение решений Европейского суда по правам человека, связанных с преступлениями того периода.

Среди прочего, ЕСПЧ ранее признал амнистию несовместимой с обязательством страны-участницы Европейской конвенции о правах человека иметь возможность расследовать случаи неестественной смерти и обвинения в пытках.

Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин подтвердил, что межгосударственный спор с Великобританией касается именно этого положения Страстнопятничного соглашения, напомнив, что ранее к британскому закону высказали предостережения Совет Европы и ООН.

"Самое главное, что против этого законодательства выступает население Северной Ирландии, особенно жертвы и семьи, на которых этот закон будет иметь непосредственное влияние", – подчеркнул он.

Правительственное Управление Британии по делам Северной Ирландии ранее утверждало, что закон соответствует Европейской конвенции по правам человека, ссылаясь на то, что применение амнистии "может способствовать достижению цели примирения".

В Северной Ирландии в течение 1960-90-х годов продолжалось противостояние на религиозной почве между католиками, выступавшими за воссоединение с Ирландией, и протестантами-сторонниками пребывания в составе Соединенного Королевства. Конфликт, завершившийся в 1998 году подписанием так называемого Страстнопятничного соглашения, привел к гибели более 3500 человек.