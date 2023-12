Ялинку в штаб-квартирі НАТО прикрасили копією півника з Бородянки

Українська місія при НАТО показала, як новорічну ялинку у штаб-квартирі Альянсу прикрасили іграшкою у вигляді півника з Бородянки, що став символом незламності на початку повномасштабного вторгнення.

Про це місія України при НАТО розповіла у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

У дипмісії зазначили, що різдвяну ялинку в штаб-квартирі НАТО прикрашає іграшка-півник, що символізує стійкість України.

"Різдвяна іграшка виконана у вигляді відомого бородянського півника, який пережив російські бомбардування", – йдеться у повідомленні.

🎄The Christmas tree at #NATO HQ is decorated with a rooster toy, symbolizing 🇺🇦's resilience.



The Christmas toy is designed in the form of the well-known Borodyanka rooster, which survived Russian bombing. It was presented to #NATO ASG for Public Diplomacy, @MDohaBesancenot. pic.twitter.com/R4swHIE8w4