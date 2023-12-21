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Ялинку в штаб-квартирі НАТО прикрасили копією півника з Бородянки

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Четвер, 21 грудня 2023, 09:49

Українська місія при НАТО показала, як новорічну ялинку у штаб-квартирі Альянсу прикрасили іграшкою у вигляді півника з Бородянки, що став символом незламності на початку повномасштабного вторгнення.

Про це місія України при НАТО розповіла у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

У дипмісії зазначили, що різдвяну ялинку в штаб-квартирі НАТО прикрашає іграшка-півник, що символізує стійкість України. 

"Різдвяна іграшка виконана у вигляді відомого бородянського півника, який пережив російські бомбардування", – йдеться у повідомленні.

Ялинкову іграшку від посла України при Альянсі Наталії Галібаренко отримала заступниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доха Безансено.

Напередодні Рада Європейського Союзу показала, як прикрасила новорічну ялинку іграшкою у вигляді бородянського півника.

Як відомо, кухонна шафка з керамічним півником, що вціліла на стіні одного зі зруйнованих будинків Бородянки після авіаудару на початку повномасштабного вторгнення РФ, стала символом витримки українців перед злочинами російських окупантів.

Невдовзі "незламну шафку" з усім її начинням та керамічним півником дбайливо демонтували та передали до Національного музею Революції Гідності.

Півника з васильківської майоліки (різновид кераміки) також передали колишньому прем'єру Британії Борису Джонсону під час візиту до Києва у квітні 2022 року.

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