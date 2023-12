Елку в штаб-квартире НАТО украсили копией петушка из Бородянки

Украинская миссия при НАТО показала, как новогоднюю елку в штаб-квартире Альянса украсили игрушкой в виде петушка из Бородянки, ставшего символом несокрушимости в начале полномасштабного вторжения.

Об этом миссия Украины при НАТО рассказала в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

В дипмиссии отметили, что рождественскую елку в штаб-квартире НАТО украшает игрушка-петушок, символизирующая устойчивость Украины.

"Рождественская игрушка выполнена в виде известного бородянского петушка, который пережил российские бомбардировки", – говорится в сообщении.

🎄The Christmas tree at #NATO HQ is decorated with a rooster toy, symbolizing 🇺🇦's resilience.



The Christmas toy is designed in the form of the well-known Borodyanka rooster, which survived Russian bombing. It was presented to #NATO ASG for Public Diplomacy, @MDohaBesancenot. pic.twitter.com/R4swHIE8w4