Елку в штаб-квартире НАТО украсили копией петушка из Бородянки

Украинская миссия при НАТО показала, как новогоднюю елку в штаб-квартире Альянса украсили игрушкой в виде петушка из Бородянки, ставшего символом несокрушимости в начале полномасштабного вторжения.

Об этом миссия Украины при НАТО рассказала в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

В дипмиссии отметили, что рождественскую елку в штаб-квартире НАТО украшает игрушка-петушок, символизирующая устойчивость Украины.

"Рождественская игрушка выполнена в виде известного бородянского петушка, который пережил российские бомбардировки", – говорится в сообщении.

🎄The Christmas tree at #NATO HQ is decorated with a rooster toy, symbolizing 🇺🇦's resilience.



The Christmas toy is designed in the form of the well-known Borodyanka rooster, which survived Russian bombing. It was presented to #NATO ASG for Public Diplomacy, @MDohaBesancenot. pic.twitter.com/R4swHIE8w4 — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) December 20, 2023

Елочную игрушку от посла Украины при Альянсе Натальи Галибаренко получила заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Мари-Доха Безансено.

Накануне Совет Европейского Союза показал, как украсил новогоднюю елку игрушкой в виде бородянского петушка.

Как известно, кухонный шкафчик с керамическим петушком, уцелевший на стене одного из разрушенных домов Бородянки после авиаудара в начале полномасштабного вторжения РФ, стал символом выдержки украинцев перед преступлениями российских оккупантов.

Вскоре "несокрушимый шкафчик" со всей его утварью и керамическим петушком бережно демонтировали и передали в Национальный музей Революции достоинства.

Петушка из васильковской майолики (разновидность керамики) также подарили бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону во время визита в Киев в апреле 2022 года.