МЗС: консульство вже допомагає українцям з автобуса, що потрапив в ДТП на шляху з Польщі

Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП на польсько-українському кордоні.

Про це "Європейській правді" повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"За наявною інформацією, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся із вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю. Один громадянин загинув, решта отримали травми різного ступеня тяжкості. Зараз їм надається медична допомога.

Українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування всіх обставин аварії та вживають заходів для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправки пасажирів до України іншим транспортом", – розповів Ніколенко.

Нагадаємо, аварія за участю українського мікроавтобуса сталася близько 5:30 (6:30 за київським часом) на під’їзді до КПП "Гребенне – Рава-Руська".

Польські ЗМІ повідомляли, що загинув 30-річний пасажир. Перевірка показала, що 42-річний водій був тверезим.