МИД: консульство уже помогает украинцам из автобуса, попавшего в ДТП на пути из Польши

Генеральное консульство Украины в Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, которые попали в ДТП на польско-украинской границе.

Об этом "Европейской правде" сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"По имеющейся информации, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля. Один гражданин погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Украинские консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и принимают меры для репатриации тела погибшего. Решается также вопрос доставки пассажиров в Украину другим транспортом", – рассказал Николенко.

Напомним, авария с участием украинского микроавтобуса произошла около 5:30 (6:30 по киевскому времени) на подъезде к КПП "Гребенне – Рава-Русская".

Польские СМИ сообщали, что погиб 30-летний пассажир. Проверка показала, что 42-летний водитель был трезвым.