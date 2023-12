Україна й Молдова домовились про спільний контроль на семи КПП

Прем’єр-міністри України й Молдови Денис Шмигаль і Дорін Речан у четвер під час відеоконференції підписали низку протоколів про організацію спільного прикордонного контролю на пунктах пропуску.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обоє прем’єрів сповістили у Twitter (X).

Український прем’єр зазначив, що підписані протоколи спростять перетин кордону Молдови та України для вантажів і людей, а спільний контроль "дозволяє активізувати нашу торговельно-економічну співпрацю".

Ukraine and Moldova continue to implement agreements on joint controls at border crossings. During an online meeting with PM @DorinRecean we signed a number of protocols that will simplify border crossing between 🇺🇦 and 🇲🇩 for citizens and cargo. Joint control enables us to… pic.twitter.com/EMLn4BseTb