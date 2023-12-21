Україна й Молдова домовились про спільний контроль на семи КПП

Прем’єр-міністри України й Молдови Денис Шмигаль і Дорін Речан у четвер під час відеоконференції підписали низку протоколів про організацію спільного прикордонного контролю на пунктах пропуску.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обоє прем’єрів сповістили у Twitter (X).

Український прем’єр зазначив, що підписані протоколи спростять перетин кордону Молдови та України для вантажів і людей, а спільний контроль "дозволяє активізувати нашу торговельно-економічну співпрацю".

Ukraine and Moldova continue to implement agreements on joint controls at border crossings. During an online meeting with PM @DorinRecean we signed a number of protocols that will simplify border crossing between 🇺🇦 and 🇲🇩 for citizens and cargo. Joint control enables us to… pic.twitter.com/EMLn4BseTb December 21, 2023

Прем’єр Молдови своєю чергою зазначив, що організація спільного прикордонного контролю з Україною – це "наша найкраща інвестиція у мир, безпеку, економічний розвиток і процвітання".

On our road to EU membership we continue strengthening our cooperation with @Ukraine.



Participated together with 🇺🇦PM @Denys_Shmyhal at the signature of the protocols on organising joint border controls – our best investment in peace, security, economic development & prosperity. pic.twitter.com/ycrLFOZcm0 — Dorin Recean (@DorinRecean) December 21, 2023

У пресслужбі уряду України "Європейській правді" уточнили, що сторони підписали сім протоколів.

"У шести пунктах пропуску спільний контроль вже успішно реалізовується, а в пункті перетину "Платоново-Гоянул Ноу" він запрацює після його відкриття (наразі він закритий з міркувань безпеки) та додаткового облаштування", – додали там.

У серпні, нагадаємо, Верховна рада ратифікувала зміни до угоди між Україною та Молдовою, які спростять перетин кордону для вантажних потягів.

А в жовтні Кабінет міністрів України виключив із переліку закритих пунктів перетину кордону пункт "Кучурган-Первомайськ", розташований на придністровській ділянці кордону з Молдовою.