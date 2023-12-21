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Україна й Молдова домовились про спільний контроль на семи КПП

Четвер, 21 грудня 2023, 18:55

Прем’єр-міністри України й Молдови Денис Шмигаль і Дорін Речан у четвер під час відеоконференції підписали низку протоколів про організацію спільного прикордонного контролю на пунктах пропуску.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обоє прем’єрів сповістили у Twitter (X).

Український прем’єр зазначив, що підписані протоколи спростять перетин кордону Молдови та України для вантажів і людей, а спільний контроль "дозволяє активізувати нашу торговельно-економічну співпрацю".

Прем’єр Молдови своєю чергою зазначив, що організація спільного прикордонного контролю з Україною – це "наша найкраща інвестиція у мир, безпеку, економічний розвиток і процвітання".

У пресслужбі уряду України "Європейській правді" уточнили, що сторони підписали сім протоколів.

"У шести пунктах пропуску спільний контроль вже успішно реалізовується, а в пункті перетину "Платоново-Гоянул Ноу" він запрацює після його відкриття (наразі він закритий з міркувань безпеки) та додаткового облаштування", – додали там.

У серпні, нагадаємо, Верховна рада ратифікувала зміни до угоди між Україною та Молдовою, які спростять перетин кордону для вантажних потягів.

А в жовтні Кабінет міністрів України виключив із переліку закритих пунктів перетину кордону пункт "Кучурган-Первомайськ", розташований на придністровській ділянці кордону з Молдовою.

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Молдова Кабмін