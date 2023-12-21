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Украина и Молдова договорились о совместном контроле на семи КПП

Четверг, 21 декабря 2023, 18:55

Премьер-министры Украины и Молдовы Денис Шмигаль и Дорин Речан в четверг во время видеоконференции подписали ряд протоколов об организации совместного пограничного контроля на пунктах пропуска.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оба премьера известили в Twitter (X).

Украинский премьер отметил, что подписанные протоколы упростят пересечение границы Молдовы и Украины для грузов и людей, а общий контроль "позволяет активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество".

Премьер Молдовы в свою очередь отметил, что организация совместного пограничного контроля с Украиной – это "наша лучшая инвестиция в мир, безопасность, экономическое развитие и процветание".

В пресс-службе правительства Украины "Европейской правде" уточнили, что стороны подписали семь протоколов.

"В шести пунктах пропуска общий контроль уже успешно реализуется, а в пункте пересечения "Платоново-Гоянул Ноу" он заработает после его открытия (в настоящее время он закрыт из соображений безопасности) и дополнительного устройства", – добавили там.

В августе Верховная рада ратифицировала изменения в соглашение между Украиной и Молдовой, которые упростят пересечение границы для грузовых поездов.

А в октябре Кабинет министров Украины исключил из перечня закрытых пунктов пересечения границы пункт "Кучурган-Первомайск", расположенный на приднестровском участке границы с Молдовой.

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Молдова Кабмин