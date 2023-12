Украина и Молдова договорились о совместном контроле на семи КПП

Премьер-министры Украины и Молдовы Денис Шмигаль и Дорин Речан в четверг во время видеоконференции подписали ряд протоколов об организации совместного пограничного контроля на пунктах пропуска.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оба премьера известили в Twitter (X).

Украинский премьер отметил, что подписанные протоколы упростят пересечение границы Молдовы и Украины для грузов и людей, а общий контроль "позволяет активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество".

Ukraine and Moldova continue to implement agreements on joint controls at border crossings. During an online meeting with PM @DorinRecean we signed a number of protocols that will simplify border crossing between 🇺🇦 and 🇲🇩 for citizens and cargo. Joint control enables us to… pic.twitter.com/EMLn4BseTb