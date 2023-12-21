Украина и Молдова договорились о совместном контроле на семи КПП

Премьер-министры Украины и Молдовы Денис Шмигаль и Дорин Речан в четверг во время видеоконференции подписали ряд протоколов об организации совместного пограничного контроля на пунктах пропуска.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оба премьера известили в Twitter (X).

Украинский премьер отметил, что подписанные протоколы упростят пересечение границы Молдовы и Украины для грузов и людей, а общий контроль "позволяет активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество".

Ukraine and Moldova continue to implement agreements on joint controls at border crossings. During an online meeting with PM @DorinRecean we signed a number of protocols that will simplify border crossing between 🇺🇦 and 🇲🇩 for citizens and cargo. Joint control enables us to… pic.twitter.com/EMLn4BseTb December 21, 2023

Премьер Молдовы в свою очередь отметил, что организация совместного пограничного контроля с Украиной – это "наша лучшая инвестиция в мир, безопасность, экономическое развитие и процветание".

On our road to EU membership we continue strengthening our cooperation with @Ukraine.



Participated together with 🇺🇦PM @Denys_Shmyhal at the signature of the protocols on organising joint border controls – our best investment in peace, security, economic development & prosperity. pic.twitter.com/ycrLFOZcm0 — Dorin Recean (@DorinRecean) December 21, 2023

В пресс-службе правительства Украины "Европейской правде" уточнили, что стороны подписали семь протоколов.

"В шести пунктах пропуска общий контроль уже успешно реализуется, а в пункте пересечения "Платоново-Гоянул Ноу" он заработает после его открытия (в настоящее время он закрыт из соображений безопасности) и дополнительного устройства", – добавили там.

В августе Верховная рада ратифицировала изменения в соглашение между Украиной и Молдовой, которые упростят пересечение границы для грузовых поездов.

А в октябре Кабинет министров Украины исключил из перечня закрытых пунктов пересечения границы пункт "Кучурган-Первомайск", расположенный на приднестровском участке границы с Молдовой.