Суспільний мовник Польщі TVP, де змінювали керівництво, відновив випуск новин

Суспільний мовник Польщі TVP відновив випуск новин після зміни керівництва каналу часів попередньої керівної партії "Право і Справедливість".

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

У першому ефірі після відновлення мовлення, ввечері 21 грудня, за участі експертів та посадовців пояснювали, чому програми до цього порушували стандарти об’єктивної журналістики і чому новий уряд швидко розпочав зміни.

Змінили також назву вечірнього випуску новин, з "Новини" на час початку програми "19:30".

Після того розповідали про дебати у парламенті щодо бюджету 2024 року та про головні події дня в країні та світі. Ведучий наприкінці зазначив, що програма прагне відповідати найвищим стандартам об'єктивності і буде подавати інформацію збалансовано, враховуючи також критичні голоси.

Інші програми, зокрема розважальний блок, залишилися незмінними.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Дональд Туск обіцяв змінити ситуацію на суспільному мовнику з аргументами, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників.

У вівторок новий парламент Польщі прийняв резолюцію, яка закликала "всі державні органи негайно вжити заходи, спрямовані на відновлення конституційного порядку щодо доступу громадян до достовірної інформації та функціонування громадських ЗМІ".

Після голосування у Сеймі до штаб-квартири TVP прибули депутати партії "Право і справедливість", у тому числі президент партії Ярослав Качинський, та перебували у будівлі до ранку.

У середу новий міністр культури Польщі звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси.

Після 11:00 у середу сигнали TVP Info, TVP1, TVP3 і TVP World були вимкнені. Також не працював сайт телеканалу TVP Info. У головному офісі Telewizja Polska з'явився новий голова наглядової ради TVP.

Після цього Качинський і депутати від "ПіС" повернулись до будівлі телеканалу, щоб "захистити демократію". Група з десятка поліцейських також увійшла до штаб-квартири TVP.

Голова Нацради з питань телерадіомовлення, призначений за рекомендацією "ПіС", назвав звільнення керівників держЗМІ порушенням закону.