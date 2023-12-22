Общественный вещатель Польши TVP, где меняли руководство, возобновил выпуск новостей

Общественный вещатель Польши TVP возобновил выпуск новостей после смены руководства канала времен предыдущей правящей партии "Право и Справедливость".

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

В первом эфире после возобновления вещания, вечером 21 декабря, с участием экспертов и должностных лиц объясняли, почему программы до этого нарушали стандарты объективной журналистики и почему новое правительство быстро начало изменения.

Изменили также название вечернего выпуска новостей, с "Новости" на время начала программы "19:30".

После того рассказывали о дебатах в парламенте по бюджету 2024 года и о главных событиях дня в стране и мире. Ведущий в конце отметил, что программа стремится соответствовать самым высоким стандартам объективности и будет подавать информацию сбалансировано, учитывая также критические голоса.

Другие программы, в частности развлекательный блок, остались неизменными.

Напомним, новый премьер-министр Дональд Туск обещал изменить ситуацию на общественном вещателе с аргументами, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников.

Во вторник новый парламент Польши принял резолюцию, которая призвала "все государственные органы немедленно принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования общественных СМИ".

После голосования в Сейме в штаб-квартиру TVP прибыли депутаты партии "Право и справедливость", в том числе президент партии Ярослав Качиньский, и находились в здании до утра.

В среду новый министр культуры Польши уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы.

После 11:00 в среду сигналы TVP Info, TVP1, TVP3 и TVP World были выключены. Также не работал сайт телеканала TVP Info. В главном офисе Telewizja Polska появился новый председатель наблюдательного совета TVP.

После этого Качиньский и депутаты от "ПиС" вернулись в здание телеканала, чтобы "защитить демократию". Группа из десятка полицейских также вошла в штаб-квартиру TVP.

Председатель Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначенный по рекомендации "ПиС", назвал увольнение руководителей госСМИ нарушением закона.