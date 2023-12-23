Розвідка Британії: Миші та щурі стали проблемою на лінії фронту

Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни, повідомляє "Європейська правда".

Цьогорічна м'яка осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів, зазначено в огляді.

Оскільки на вулиці стало холодніше, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій, заявляють британські оглядачі.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.

За неперевіреними даними, йдеться в огляді, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів.

Нагадаємо, днями британська розвідка констатувала успіхи України у перехопленні російської "суперзброї" – ракет "Кинджал".

Також британська розвідка розповіла, що протягом останніх тижнів Україна переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.