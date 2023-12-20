Розвідка Британії: Україна переходить до оборони вздовж більшої частини фронту

Британська розвідка розповіла, що протягом останніх тижнів Україна мобілізувала зусилля для покращення фортифікаційних споруд, оскільки переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського оборонного відомства 20 грудня.

Відомство вказує, що це відбувається у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року пришвидшити фортифікаційні роботи у ключових секторах.

Аналітики зазначають, що в межах однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлені так звані "зуби дракона", колючий дріт та протитанкові рови.

Водночас Росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод, повідомляють розвідники.

"Великий російський прорив малоймовірний, і загалом фронт є статичним", – резюмує британське відомство.

Раніше британська розвідка вказала, що вважає вкрай малоймовірним істотний прорив РФ в напрямку Курахового попри поступові просування російської армії в районі Мар’їнки.

Також британська розвідка розповіла про невдалу операцію російських окупантів щодо спроб вибити українських захисників з плацдарму біля села Кринки Херсонської області на східному березі Дніпра.

Перед цим британська розвідка зазнача, що у військових РФ є проблеми з веденням бойових дій вночі через дефіцит приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників.