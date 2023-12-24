Майже 40% поляків не хотіли б провести Різдво з жодним із політиків

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня найчастіше згадувався поляками як політик, із яким вони б хотіли провести Різдво.

Про це свідчить опубліковане в неділю, 24 грудня, опитування SW Research на замовлення газети rp.pl, повідомляє "Європейська правда".

Респондентам запропонували на вибір 12 прізвищ політиків. Вони також могли обрати варіант "інший, неназваний політик" або ж сказати, що не хотіли б провести Різдво з жодним політиком.

З перелічених політиків найбільше обирали спікера Сейму Шимона Головню – із ним воліли б провести Різдво 15,6% респондентів.

До п’ятірки також увійшли президент Польщі Анджей Дуда (9%), прем’єр-міністр Дональд Туск (7,5%), мер Варшави Рафал Тшасковський (7,1%) та колишній голова уряду Матеуш Моравецький (4,4%).

Водночас 4,5% опитаних поляків вказали, що провели б Різдво з іншим політиком, окрім згаданих, а 38% сказали, що взагалі б не святкували з політиками.

Малгожата Бодзон, старша менеджерка проєктів SW Research, звернула увагу, що частіше лідера рейтингу – спікера Сейму – називали жінки й люди віком до 24 років.

Шимон Головня – польський журналіст, письменник, публіцист, телеведучий, політик, лідер партії "Польща 2050" і громадський діяч. Як колумніст або редактор у минулому він співпрацював з Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, Rzeczpospolita та Wprost.

Його обрали маршалком нижньої палати польського парламенту – Сейму – 13 листопада.