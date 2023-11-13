Главою польського Сейму став кандидат опозиції

Маршалком нижньої палати польського парламенту – Сейму – у понеділок став лідер партії "Польща-2050" Шимон Головня, а кандидатка поки що керівної партії "Право і справедливість" програла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

У понеділок польський Сейм зібрався не перше після виборів установче засідання. За призначення Головні проголосували 265 депутатів при необхідному мінімумі в 231 голос.

Суперниця Головні від "Права і справедливості", колишня глава Сейму Ельжбета Вітек отримала підтримку 193 депутатів.

"Після цього голосування ніхто не може сумніватися в тому, що в цьому парламенті є більшість, готова взяти владу", – сказав Головня, коментуючи результат.

Шимон Головня фото: PAP

Нагадаємо, нині у Польщі склалась унікальна ситуація, коли президент делегує формування уряду партії "Право і справедливість", що має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі. Усі спроби "ПіС" знайти собі партнерів по коаліції закінчилися фіаско.

Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму.

Опозиціонери домовились, що на перші два роки спікером Сейму має стати лідер "Польщі-2050" Шимон Головня – для нього ця посада є важливою в контексті планів участі у президентських виборах 2025 року. А наступні два роки Сейм має очолювати один із лідерів "Нової лівиці" Влодзімеж Чажастий.

Шимон Головня – польський журналіст, письменник, публіцист, телеведучий, політик і громадський діяч. Як колумніст або редактор у минулому він співпрацював з Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, Rzeczpospolita та Wprost.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.