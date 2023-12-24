Почти 40% поляков не хотели бы провести Рождество ни с одним из политиков

Спикер Сейма Польши Шимон Головня чаще всего упоминался поляками как политик, с которым они бы хотели провести Рождество.

Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье, 24 декабря, опрос SW Research по заказу газеты rp.pl, сообщает "Европейская правда".

Респондентам предложили на выбор 12 фамилий политиков. Они также могли выбрать вариант "другой, неназванный политик" или же сказать, что не хотели бы провести Рождество ни с одним политиком.

Из перечисленных политиков больше всего выбирали спикера Сейма Шимона Головню – с ним предпочли бы провести Рождество 15,6% респондентов.

В пятерку также вошли президент Польши Анджей Дуда (9%), премьер-министр Дональд Туск (7,5%), мэр Варшавы Рафал Тшасковский (7,1%) и бывший глава правительства Матеуш Моравецкий (4,4%).

В то же время 4,5% опрошенных поляков указали, что провели бы Рождество с другим политиком, кроме упомянутых, а 38% сказали, что вообще бы не праздновали с политиками.

Малгожата Бодзон, старший менеджер проектов SW Research, обратила внимание, что чаще лидера рейтинга – спикера Сейма – называли женщины и люди в возрасте до 24 лет.

Шимон Головня – польский журналист, писатель, публицист, телеведущий, политик, лидер партии "Польша 2050" и общественный деятель. Как колумнист или редактор в прошлом он сотрудничал с Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, Rzeczpospolita и Wprost.

Его избрали маршалком нижней палаты польского парламента – Сейма – 13 ноября.