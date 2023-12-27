Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля
Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють в цілеспрямованих обстрілах по мирних жителях в Гостомелі, серед яких був громадянин ФРН, що є першим розслідуванням Берліна воєнних злочинів в Україні.
Як пише "Європейська правда", про це DPA заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн, повідомляє Spiegel.
За словами посадовця, осіб, яких підозрюють в обстрілах, та відповідальних офіцерів уже ідентифікували.
"Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. А якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення", – зазначив Бушманн.
До відкриття цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура вже розпочала так зване структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської агресії проти України в березні 2022 року.
Мета полягає в тому, щоб спочатку зібрати докази без конкретних обвинувачених, наприклад, шляхом допиту свідків, які шукають притулку в Німеччині. Подібний підхід був застосований щодо воєнних злочинів у Сирії, де вже винесли кілька вироків.
Німецька влада випустила заклики українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей ділитися своїм досвідом з поліцією.
Раніше офіс прокурора Міжнародного кримінального суду підтвердив, що отримував звернення від колишнього полковника російської розвідки Ігоря Салікова, який втік до Нідерландів і заявив про готовність свідчити про воєнні злочини РФ.
Перед цим стало відомо, що колишній полковник російської розвідки 60-річний Ігор Саліков виїхав у Нідерланди й заявив про бажання дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді.
Саліков стверджує, що відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у приватній військовій компанії Вагнера, на боці якої воював у Сирії та кількох африканських країнах. Він також був причетний до агресії РФ проти України спершу у 2014 році, а згодом – у 2022-му.
В Офісі генпрокурора України після цього сказали, що понад пів року досліджують інформацію, отриману від Салікова.