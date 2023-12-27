Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля

Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють в цілеспрямованих обстрілах по мирних жителях в Гостомелі, серед яких був громадянин ФРН, що є першим розслідуванням Берліна воєнних злочинів в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це DPA заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн, повідомляє Spiegel.

За словами посадовця, осіб, яких підозрюють в обстрілах, та відповідальних офіцерів уже ідентифікували.

"Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. А якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення", – зазначив Бушманн.

До відкриття цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура вже розпочала так зване структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської агресії проти України в березні 2022 року.

Мета полягає в тому, щоб спочатку зібрати докази без конкретних обвинувачених, наприклад, шляхом допиту свідків, які шукають притулку в Німеччині. Подібний підхід був застосований щодо воєнних злочинів у Сирії, де вже винесли кілька вироків.

Німецька влада випустила заклики українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей ділитися своїм досвідом з поліцією.

Раніше офіс прокурора Міжнародного кримінального суду підтвердив, що отримував звернення від колишнього полковника російської розвідки Ігоря Салікова, який втік до Нідерландів і заявив про готовність свідчити про воєнні злочини РФ.

Перед цим стало відомо, що колишній полковник російської розвідки 60-річний Ігор Саліков виїхав у Нідерланди й заявив про бажання дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді.

Саліков стверджує, що відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у приватній військовій компанії Вагнера, на боці якої воював у Сирії та кількох африканських країнах. Він також був причетний до агресії РФ проти України спершу у 2014 році, а згодом – у 2022-му.

В Офісі генпрокурора України після цього сказали, що понад пів року досліджують інформацію, отриману від Салікова.