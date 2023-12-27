Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля

Германия установила личности россиян, которых подозревают в целенаправленных обстрелах по мирным жителям в Гостомеле, среди которых был гражданин ФРГ, что является первым расследованием Берлина военных преступлений в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом DPA заявил федеральный министр юстиции Марко Бушманн, сообщает Spiegel.

По словам чиновника, лиц, подозреваемых в обстрелах, и ответственных офицеров уже идентифицировали.

"Если мы поймаем виновных, мы выдвинем обвинения. А если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, поймает этих людей, мы предоставим доказательства, чтобы можно было успешно выдвинуть обвинения", – отметил Бушманн.

До открытия этого конкретного расследования Федеральная прокуратура уже начала так называемое структурное расследование вероятных военных преступлений во время российской агрессии против Украины в марте 2022 года.

Цель состоит в том, чтобы сначала собрать доказательства без конкретных обвиняемых, например, путем допроса свидетелей, которые ищут убежища в Германии. Подобный подход был применен в отношении военных преступлений в Сирии, где уже вынесли несколько приговоров.

Немецкие власти выпустили призывы на украинском, русском и английском языках, чтобы убедить людей делиться своим опытом с полицией.

Ранее офис прокурора Международного уголовного суда подтвердил, что получал обращение от бывшего полковника российской разведки Игоря Саликова, который сбежал в Нидерланды и заявил о готовности свидетельствовать о военных преступлениях РФ.

Перед этим стало известно, что бывший полковник российской разведки 60-летний Игорь Саликов выехал в Нидерланды и заявил о желании дать показания в Международном уголовном суде.

Саликов утверждает, что отслужил 25 лет сначала в российской армии, затем – в частной военной компании Вагнера, на стороне которой воевал в Сирии и нескольких африканских странах. Он также был причастен к агрессии РФ против Украины сначала в 2014 году, а затем – в 2022-м.

В Офисе генпрокурора Украины после этого сказали, что более полугода исследуют информацию, полученную от Саликова.