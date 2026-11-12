Віткофф і Кушнер прибули до Москви для перемовин з Путіним

Літак зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером приземлився в Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Літак приземлився в аеропорту Внуково.

За даними сервісу Flightradar24, повітряне судно вилетіло з Абу-Дабі близько десяти годин тому.

Інший літак, який раніше неодноразово використовувався для перельотів Кушнера та Віткоффа до Москви, напередодні ввечері вилетів з Абу-Дабі та приземлився в Дубліні.

Спецпосланців Дональда Трампа в аеропорту Внуково зустрів спецпредставник правителя Росії Кирил Дмитрієв.

12 листопада Віткофф і Кушнер зустрінуться з правителем РФ Владіміром Путіним після тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів в Абу-Дабі спецпредставники президента США вирушили до Путіна з конкретикою, і він розраховує, що після перемовин із ним вони прибудуть на зустріч до Дубліна у четвер також з конкретикою.

Перед цим українська перемовна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо підсумків зустрічей в Абу-Дабі.