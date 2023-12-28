Польща отримала перші 5 млрд євро з заморожених коштів ЄС

ЄС перерахував Польщі перші 5 мільярдів євро фінансової допомоги, яка до цього часу була переважно заморожена через відступ країни від норм демократії.

Про це повідомила Катажина Пельчинська-Наленч, міністр фінансів та регіональної політики, передає "Європейська правда".

"Я рада повідомити, що щойно Польща отримала 5 мільярдів євро від програми RePowerEU, яка є частиною Національного плану відбудови. Це гроші на дешеву зелену енергію для польських громадян", написала вона у Twitter (X).

Z radością informuję, że do 🇵🇱właśnie wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU będącego częścią KPO. To pieniądze na tanią zieloną energię dla polskich obywateli. #czasinwestycji December 28, 2023

У середині грудня оголошуючи про перший транш, який здійснюється в межах програми ЄС з підтримки енергетичного переходу від викопних видів палива та є вільним від звичайних для Брюсселя умов верховенства права щодо надання допомоги, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що більше грошей надійде в міру того, як Польща відновлюватиме незалежну судову владу.

"Нам потрібно буде надолужити згаяний час", – сказала вона.

Загалом фон дер Ляєн привітала прагнення нового уряду Польщі поставити верховенство права на перше місце в своєму порядку денному, а також прагнення Варшави приєднатися до Європейської прокуратури (EPPO), від чого відмовлялися попередники з партії "ПіС".

Раніше повідомляли, що Єврокомісія пошукає способи надати Польщі доступ до фінансування з європейських фондів після приходу до влади нового уряду, від якого мають позитивні очікування у питанні верховенства права, яке досі провокувало напругу між Брюсселем і Варшавою.