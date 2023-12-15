Польща отримає перші 5 млрд євро заморожених коштів від ЄС цього року

Євросоюз цього року перерахує Польщі перші 5 мільярдів євро фінансової допомоги, яка до цього часу була переважно заморожена через відступ країни від норм демократії.

Як пише "Європейська правда", про це заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та новий прем'єр-міністр країни Дональд Туск, повідомляє Reuters.

Оголошуючи про перший транш, який здійснюється в межах програми ЄС з підтримки енергетичного переходу від викопних видів палива та є вільним від звичайних для Брюсселя умов верховенства права щодо надання допомоги, президентка Єврокомісії сказала, що більше грошей надійде в міру того, як Польща відновлюватиме незалежну судову владу.

"Нам потрібно буде надолужити згаяний час", – сказала вона.

Загалом фон дер Ляєн привітала прагнення нового уряду Польщі поставити верховенство права на перше місце в своєму порядку денному, а також прагнення Варшави приєднатися до Європейської прокуратури (EPPO), від чого відмовлялися попередники з партії "ПіС".

Водночас Туск назвав цей крок Єврокомісії різдвяним подарунком та запевнив, що Польща відновить демократичні інститути та відіграватиме більш активну роль в Європі.

"Далі буде", – написав він у соцмережах.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія пошукає способи надати Польщі доступ до фінансування з європейських фондів після приходу до влади нового уряду, від якого мають позитивні очікування у питанні верховенства права, яке досі провокувало напругу між Брюсселем і Варшавою.

Нагадаємо, польський прем'єр вирушив до Брюсселя практично одразу після складання урядом присяги.

Раніше Туск підтвердив, що одним із найперших рішень уряду на чолі з ним буде приєднання Польщі до Європейської прокуратури.

Тоді ще кандидат в міністри юстиції Польщі Адам Боднар говорив, що приєднання Польщі до EPPO дозволить розблокувати мільярди коштів, заморожених ЄС через занепокоєння щодо демократичних стандартів у країні.