Польша получила первые 5 млрд евро из замороженных средств ЕС

ЕС перечислил Польше первые 5 миллиардов евро финансовой помощи, которая до сих пор была преимущественно заморожена из-за отступления страны от норм демократии.

Об этом сообщила Катажина Пельчинская-Наленч, министр финансов и региональной политики, передает "Европейская правда".

"Я рада сообщить, что только что Польша получила 5 миллиардов евро от программы RePowerEU, которая является частью Национального плана восстановления. Это деньги на дешевую зеленую энергию для польских граждан", написала она в Twitter (X).

Z radością informuję, że do 🇵🇱właśnie wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU będącego częścią KPO. To pieniądze na tanią zieloną energię dla polskich obywateli. #czasinwestycji December 28, 2023

В середине декабря объявляя о первом транше, который осуществляется в рамках программы ЕС по поддержке энергетического перехода от ископаемых видов топлива и является свободным от обычных для Брюсселя условий верховенства права по оказанию помощи, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что больше денег поступит по мере того, как Польша будет восстанавливать независимую судебную власть.

"Нам нужно будет наверстать упущенное время", – сказала она.

В целом фон дер Ляйен приветствовала стремление нового правительства Польши поставить верховенство права на первое место в своей повестке дня, а также стремление Варшавы присоединиться к Европейской прокуратуре (EPPO), от чего отказывались предшественники из партии "ПиС".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поищет способы предоставить Польше доступ к финансированию из европейских фондов после прихода к власти нового правительства, от которого имеют положительные ожидания в вопросе верховенства права, которое до сих пор провоцировало напряжение между Брюсселем и Варшавой.