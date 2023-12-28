Україна та Молдова домовилися синхронізувати електронну чергу на кордоні
Україна та Молдова на міжвідомчій урядовій зустрічі домовилися синхронізувати електронну чергу на кордоні, що спростить транзит вантажів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Мінагрополітики.
У зустрічі брали участь міністри сільського господарства, а також, з українського боку, представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України.
"Микола Сольський і Володимир Боля під час онлайн-зустрічі в четвер обговорили питання формування електронної черги на молдовсько-румунському кордоні та необхідність її синхронізації з українською е-чергою… Досягнуто домовленості щодо співпраці технічних спеціалістів обох країн задля прискорення процесу такої синхронізації", – зазначають у повідомленні.
Це допоможе прискорити транзит вантажів з України до Румунії та запобігатиме скупченню вантажівок на території Молдови.
Нагадаємо, минулого тижня представники профільних міністерств України та Польщі узгодили дії для розблокування кордону.
Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться.