Питання членства України в НАТО продовжує підніматися на зустрічах із союзниками, але результат цього залежатиме від умов завершення війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

Членство України в НАТО було б найголовнішою гарантією безпеки, вважає український президент.

"Питання НАТО піднімалося на "Коаліції охочих", зокрема Францією й іншими союзниками. Найзрозуміліші гарантії безпеки для України – це членство в НАТО. І найважливіше посилення НАТО – це взяти Україну і мати таку армію як українська серед союзників. Це влаштовує обидві сторони", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, це питання обговорюють і зі США. Втім, поки ніякого конкретного рішення немає.

"Поки рано говорити, чи будемо ми в НАТО, тому що все залежить від того, коли і як закінчиться ця війна. Безумовно Україна дуже хоче в НАТО. До того ж, це більш дешева модель, бо без НАТО наша мільйонна армія має мати відповідну кількість ракет, артилерію, авіацію, можливість захищати небо самостійно", – додав президент.

Раніше Зеленський заявив, що на переговорах американська сторона поставила перед Україною питання, чи готова вона вивести війська з підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство у НАТО.

Також медіа повідомляли, що державний секретар США Марко Рубіо у приватних бесідах висловлював невпевненість у можливості завершення війни шляхом переговорів, а також в тому, що Україна зможе вступити до НАТО у найближчій перспективі.