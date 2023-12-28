Украина и Молдова договорились синхронизировать электронную очередь на границе

Украина и Молдова на межведомственной правительственной встрече договорились синхронизировать электронную очередь на границе, что упростит транзит грузов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минагрополитики.

Во встрече принимали участие министры сельского хозяйства, а также, с украинской стороны, представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины.

"Николай Сольский и Владимир Боля во время онлайн-встречи в четверг обсудили вопросы формирования электронной очереди на молдавско-румынской границе и необходимость ее синхронизации с украинской е-очередью... Достигнута договоренность о сотрудничестве технических специалистов обеих стран для ускорения процесса такой синхронизации", – отмечается в сообщении.

Это поможет ускорить транзит грузов из Украины в Румынию и предотвратит скопление грузовиков на территории Молдовы.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины провел первую встречу с новым польским коллегой по разблокированию границы.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что блокада украинской границы скоро прекратится.

По состоянию на вторник 26 декабря ориентировочное время ожидания грузовиков на выезд из Польши через КПП в Дорогуске составляло 30 дней.