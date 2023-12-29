Рютте: Єдина відповідь на атаки РФ – продовжувати пітримувати Україну фінансово і військово

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прокоментував останню ракетну атаку РФ на Україну з численними жертвами і руйнуваннями.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

"Жахливі повідомлення з України про безпрецедентні російські авіаудари по школах, житлових будинках, торгових центрах і пологовому будинку. Росія знову вбиває багато цивільних. Росія не зупиняється.

Єдина правильна відповідь на це: продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, щоб вона могла захистити себе від цієї триваючої російської агресії", – написав Рютте.

Vreselijke berichten uit Oekraïne over ongekende Russische luchtaanvallen op scholen, woonhuizen, winkelcentra en een kraamkliniek. Opnieuw maakt Rusland veel burgerslachtoffers. Rusland stopt niet.



Het enige juiste antwoord hierop: Oekraïne financieel en militair blijven… — Mark Rutte (@MinPres) December 29, 2023

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 22 людини, ще 132 дістали поранення.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель раніше також засудив останню ракетну атаку РФ на Україну.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.