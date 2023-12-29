Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал последнюю ракетную атаку РФ на Украину с многочисленными жертвами и разрушениями.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

"Ужасные сообщения из Украины о беспрецедентных российских авиаударах по школам, жилым домам, торговым центрам и роддому. Россия снова убивает много гражданских. Россия не останавливается.

Единственный правильный ответ на это: продолжать поддерживать Украину финансово и военно, чтобы она могла защитить себя от этой продолжающейся российской агрессии", – написал Рютте.

Vreselijke berichten uit Oekraïne over ongekende Russische luchtaanvallen op scholen, woonhuizen, winkelcentra en een kraamkliniek. Opnieuw maakt Rusland veel burgerslachtoffers. Rusland stopt niet.



Het enige juiste antwoord hierop: Oekraïne financieel en militair blijven… — Mark Rutte (@MinPres) December 29, 2023

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 22 человека, еще 132 получили ранения.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее также осудил последнюю ракетную атаку РФ на Украину.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.