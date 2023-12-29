Прем’єрка Естонії: Атака РФ по Україні – це нагадування, що її цілі не змінилися

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас написала у Twitter (X).

Вона також назвала російський масований удар по українських цивільних об’єктах масштабним воєнним злочином.

"Нагадування на Новий рік про те, що цілі Росії не змінилися – вона хоче знищити Україну. Не дозволити агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки", – підкреслила естонська прем’єрка.

Раніше атаку РФ засудили посол США в Україні та президент Латвії.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.