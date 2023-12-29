Польща висловила підтримку Україні на тлі масованого обстрілу РФ

Міністерство закордонних справ Польщі висловило солідарність і підтримку постраждалим у результаті масованого російського обстрілу України ракетами й безпілотниками в ніч проти п’ятниці, 29 грудня.

Відповідну заяву польське МЗС опублікувало у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"2023 рік завершується масованою російською атакою, яка коштувала життя та здоров'я десяткам людей в Україні, зокрема в Києві, Львові, Одесі та Запоріжжі. Ми висловлюємо солідарність і підтримку жертвам та їхнім родинам і закликаємо Кремль припинити свої злочинні дії в Україні", – йдеться в повідомленні.

Rok 2023 kończy się zmasowanym rosyjskim atakiem, który kosztował życie i zdrowie dziesiątek osób w Ukrainie, w tym Kijowie, Lwowie, Odessie i Zaporożu.



Poszkodowanym i ich rodzinom okazujemy solidarność i wsparcie oraz wzywamy Kreml do zaprzestania zbrodniczych działań w 🇺🇦. December 29, 2023

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 22 людини, ще 132 дістали поранення.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель раніше також засудив останню ракетну атаку РФ на Україну.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.