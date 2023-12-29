Польша выразила поддержку Украине на фоне массированного обстрела РФ

Министерство иностранных дел Польши выразило солидарность и поддержку пострадавшим в результате массированного российского обстрела Украины ракетами и беспилотниками в ночь на пятницу, 29 декабря.

Соответствующее заявление польский МИД опубликовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"2023 год завершается массированной российской атакой, которая стоила жизни и здоровья десяткам людей в Украине, в частности в Киеве, Львове, Одессе и Запорожье. Мы выражаем солидарность и поддержку жертвам и их семьям и призываем Кремль прекратить свои преступные действия в Украине", – говорится в сообщении.

Rok 2023 kończy się zmasowanym rosyjskim atakiem, który kosztował życie i zdrowie dziesiątek osób w Ukrainie, w tym Kijowie, Lwowie, Odessie i Zaporożu.



Poszkodowanym i ich rodzinom okazujemy solidarność i wsparcie oraz wzywamy Kreml do zaprzestania zbrodniczych działań w 🇺🇦. December 29, 2023

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 22 человека, еще 132 получили ранения.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее также осудил последнюю ракетную атаку РФ на Украину.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.